«ذا جڤنج موڤمنت» تتبرع بـ8 آلاف قطعة ملابس لضحايا الزلزال

المصدر: دبي-البيان

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تنضم ذا جڤنج موڤمنت، شركة الأزياء المرموقة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بالتعاون مع دول العالم في تقديم المساعدات لضحايا زلزال 6 فبراير من خلال إرسال 8000 قطعة من ملابس ذا جڤنج موڤمنت إلى تركيا، دعماً لجهود الإغاثة الفورية. تتضمن التبرعات قطع ملابس أساسية لصالح الآلاف ممن شُردوا من منازلهم في فصل الشتاء، ويشمل ذلك هوديات وجاكيتات وسترات رياضية وتيشيرتات وجوارب وقمصان شاكيت وسترات واقية من الريح وغيرها من الملابس الأخرى. وتتضمن العبوة قطعاً من مختلف الأحجام للنساء والرجال والأطفال والرّضع.

وفي مبادرتها تدعو ذا جڤنج موڤمنت أكبر صانعي التغيير في الوطن العربي للانضمام إلى المبادرة لمضاعفة التأثير: بانجايا ونمشي ونايكي - وترشيح 3 علامات تجارية أخرى للتبرع بدورهم. وعد الشركة للعالم بأكمله هو أنها ستسعى دائماً لمساعدة المحتاجين وتقديم الإغاثة الجماعية حيثما نتمكن، سيتضاعف هذا التغيير بانضمام الشركات الإقليمية والعالمية.

وانطلاقاً من هذه الجهود الإنسانية، تشجع ذا جڤنج موڤمنت أفراد المجتمع على المساهمة في دعم حملة المساعدات العينية وتقديمها للسفارة والقنصلية التركية، كما يمكن تسليم التبرعات إلى السفارة التركية في أبوظبي ومركز هوم-وارد باوند في دبي بين الساعة 8 صباحاً و8 مساءً. يشار إلى أن أكثر الملابس الشتوية المطلوبة هي القفازات والأوشحة والأحذية ومستلزمات النظافة والحفاضات والأغذية المعلبة والخيام والأسّرة والمراتب والبطانيات وأكياس النوم والمواقد والسخانات المحمولة والترامس والمصابيح الكهربائية والمولدات الكهربائية.

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