الجموع يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا

المصدر: أبوظبي - وام

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استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدى المصلون أمس، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك عقب صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.

جهود

إلى ذلك وصلت إلى كل من تركيا وسوريا أمس 5 طائرات شحن تحمل مواد إغاثية لضحايا الزلزال في البلدين، ليبلغ إجمالي ما أرسلته الإمارات إليهما 27 طائرة شحن ضمن عملية الفارس الشهم/2 التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء.

وبلغ إجمالي ما سيرته الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم، كما بلغ إجمالي ما سيرته إلى سوريا 10 طائرات شحن بعد وصول 3 طائرات تحمل على متنها 107 أطنان من المواد الإغاثية منها 87 طن مواد غذائية و20 طناً من المواد الطبية و432 خيمة لإيواء المتضررين من الزلزال.

كما يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة إصلاحية بتركيا، تمهيداً لافتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتستكمل فرق البحث والإنقاذ جهودها وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير، حيث نجح الفريق في إنقاذ 4 في منطقة كرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الأنقاض ولا تزال الفرق تستكمل جهودها.

وبلغ عدد فرق البحث والإنقاذ في جمهورية تركيا 92 فرد إنقاذ إماراتياً يقومون بواجبهم الإنساني في ظل سوء الأحوال الجوية.

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