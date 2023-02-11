134 منقذاً إماراتياً يسابقون الزمن للعثور على ناجين

المصدر: أبوظبي - وام

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تسابق فرق البحث والإنقاذ الإماراتية المكونة من 134 منقذاً ضمن عملية «الفارس الشهم 2» في كل من سوريا وتركيا الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلدين مؤخراً.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن توزيع فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على عدة مناطق متأثرة، مزودين بآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع أن الوضع الكارثي الناتج عن زلزال شرق المتوسط تطلب وقفة جادة لإغاثة الشعبين السوري والتركي، فكانت الاستجابة بحجم الحدث، انطلاقاً من نهج راسخ لدى دولة الإمارات، علاوة على الفهم العميق لأهمية عامل الوقت في تقديم المساعدة الضرورية.

وكانت فرق الإنقاذ الإماراتية من أوائل الفرق التي وصلت للمواقع المتضررة، حيث تتميز استجابة الإمارات لمساعدة المتأثرين في مناطق الكوارث الطبيعية بالوصول المبكر وتعدد أنواع المساعدة بناء على التقييم السريع والمستجدات على الأرض بناء على الاحتياجات والمتطلبات لضمان المساعدة الحقيقية.

صعوبة

ويواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية «الفارس الشهم /‏‏ 2» أعماله الإغاثية في تركيا ضمن جهوده لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً. واستمر الفريق في تنفيذ مهامه بتركيا والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض، فيما يتوزع على ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظة كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.

وتعد محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع في تركيا وبلغت قوته نحو 7.8 درجات. ورافقت وكالة أنباء الإمارات «وام» فريق الإمارات للبحث والإنقاذ خلال عملية البحث عن ناجين من الزلزال.

ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية. ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية .

وذلك من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها. وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت أول من أمس عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في وزارة الداخلية ضمن عملية «الفارس الشهم /‏‏ 2» في إنقاذ عائلة مكونة من «أم وابن وابنتين» من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.

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