محمد بن زايد يتقبل تعازي الشيوخ والمواطنين في وفاة مريم الفلاسي

المصدر: أبوظبي - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لليوم الثاني، التعازي في وفاة الشيخة مريم الفلاسي من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. كما تقبل سموه التعازي من سمو الشيوخ وجموع المواطنين.



وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بقصر المشرف في أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم الفلاسي. وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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ـــ رئيس الدولة يتقبل تعازي حميد النعيمي وسعود المعلا والشيوخ في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

ـــ محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

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