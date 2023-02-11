سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم محمد حمد الزعابي، أوراق اعتماده إلى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية، وذلك في مراسم جرت في قصر المعاشيق.

ونقل الزعابي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل العليمي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى التطرق إلى مستجدات الوضع على الساحة اليمنية، والجهود الإقليمية والدولية لاستعادة مسار العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم للأزمة اليمنية.

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