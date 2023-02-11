«كهرباء دبي» تنظم «ملتقى اللجان النسائية لدوائر ومؤسسات الحكومة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة الدورة الثانية من «ملتقى اللجان النسائية لدوائر ومؤسسات حكومة دبي»، بهدف تسليط الضوء على الأفكار البنّاءة والمبادرات المبتكرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها الفاعلة في كل ميادين العمل الوطني.

ملتقى

وشهد الملتقى الذي تم تنظيمه في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، مشاركة 14 لجنة نسائية من دوائر ومؤسسات حكومة دبي، وتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية وندوات العصف الذهني، لتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح. وتعتبر الهيئة أول جهة تستضيف هذا الملتقى بعد مؤسسة دبي للمرأة. وسيتم تقديم تقرير مفصل للمؤسسة حول أهم مخرجات الملتقى.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على دعم النموذج الملهم في مجال تمكين المرأة الذي أرساه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، ونلتزم بتوفير بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحويل التحديات إلى فرص، لترسيخ مشاركتها وتحقيق التنمية المستدامة. وتعد الهيئة من المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث توفر فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية».

من جانبها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تنظم اللجنة الفعاليات والأنشطة والمقارنات المعيارية، وتشارك في الفعاليات المحلية والعالمية لتبادل التجارب والمعارف وتوطيد أواصر التعاون المشترك، وتحرص على إبرام الشراكات الفعالة مع الجهات والمؤسسات المعنية».

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