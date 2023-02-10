فريق البحث الإماراتي ينقذ طفلاً ورجلاً بعد 120 ساعة من الزلزال

المصدر: وام

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نجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ شخصين الأول طفل ويبلغ من العمر 11 عاماً والثاني رجل يتراوح عمره ما بين 50 و60 من الجنسية التركية في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في تركيا.

وعملت فرق البحث والإنقاذ بكفاءة عالية خلال تلك العملية التي استهدفت إنقاذ الشخصين في منطقة كهرمان مرعش حتى توجت بالنجاح وذلك بعد أن قضيا بين الأنقاض ما يقارب 120 ساعة.

وباشرت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع الناجيين بكفاءة وهما حاليا بصحة جيدة.

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