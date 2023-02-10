مؤسسة خليفة الإنسانية: "الفارس الشهم2" نهر من أنهار الخير الإماراتية

المصدر: وام

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أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عملية الإغاثة الكبرى "الفارس الشهم2" ليس بغريب على قيادة الإمارات وشعبها، ويعزز دور الدولة الإنساني عالمياً من خلال مساعدة ودعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا للحد من معاناة متضرري الزلزال ونتائجه المرعبة.

وأكد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية، أنه وبتعليمات ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تعمل المؤسسة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل إغاثة ومساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري.

كما ناشد الخوري الإخوة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المعطاء، أن يكونوا ملبين لحملة "جسور الخير" التي تنطلق غداً السبت، من خلال 16 مؤسسة إنسانية إماراتية لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، والمساهمة في عملية جمع التبرعات النقدية والعينية التي تستمر لمدة أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن عملية "الفارس الشهم2" هي عملية موحدة تقودها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بمشاركة فاعلة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.

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