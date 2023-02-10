رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين أحمد بن طحنون نائباً لرئيس أركان القوات المسلحة

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بتعيين اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين اللواء الركن طيار الشيخ #أحمد_بن_طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان #القوات_المسلحة . pic.twitter.com/Q5EaE0QXql — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 10, 2023

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، على الثقة الغالية للقيادة الرشيدة، بتعيينه نائباً لرئاسة أركان القوات المسلحة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمجتمع.

أبارك لأخي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان على الثقة الغالية للقيادة الرشيدة ، بتعيينه نائباً لرئاسة أركان القوات المسلحة ، خالص التمنيات لكم بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن والمجتمع pic.twitter.com/7EhoNSh2Oo — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 10, 2023

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