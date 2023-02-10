رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين أحمد بن طحنون نائباً لرئيس أركان القوات المسلحة

المصدر:
  • البيان
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بتعيين اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، على الثقة الغالية للقيادة الرشيدة، بتعيينه نائباً لرئاسة أركان القوات المسلحة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمجتمع.

 

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