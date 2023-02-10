الإمارات ترسل 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضحايا الزلزال

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت إلى كل من تركيا وسوريا اليوم 5 طائرات شحن تحمل مواد إغاثية لضحايا الزلزال في البلدين ليبلغ إجمالي ما أرسلته الإمارات إليهما 27 طائرة شحن ضمن عملية الفارس الشهم/2 التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء.

وبلغ إجمالي ماسيرته الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم كما بلغ إجمالي ما سيرته إلى سوريا 10 طائرات شحن بعد وصول 3 طائرات تحمل على متنها 107 أطنان من المواد الإغاثية منها 87 طن مواد غذائية و 20 طنا من المواد الطبية و432 خيمة لإيواء المتضررين من الزلزال كما يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة إصلاحية بتركيا، تمهيدا لافتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتستكمل فرق البحث والإنقاذ جهودها وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير حيث نجح الفريق في إنقاذ 4 أشخاص في منطقة كهرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الأنقاض ولاتزال الفرق تستكمل جهودها.

وبلغ عدد فرق البحث والإنقاذ في جمهورية تركيا 92 فرد إنقاذ إماراتي يقومون بواجبهم الإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز