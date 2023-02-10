فيديو لشرطة أبوظبي يكشف خطورة الانشغال بغير الطريق
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بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث مروري بسبب الانشغال بغير الطريق.
وحذرت مديرية المرور والدوريات السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.
فيديو لشرطة #أبوظبي يكشف خطورة الانشغال بغير الطريقhttps://t.co/IEw8S4j4hJ@ADPoliceHQ pic.twitter.com/dYPEiOAF6X— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2023
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.