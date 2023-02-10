"الهلال الأحمر" تطلق حملة تلفزيونية لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

المصدر: البيان

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تطلق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الجمعة، حملة تلفزيونية كبرى بعنوان «جسور الخير» لجمع التبرعات وإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.

ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى الانضمام إلى حملة «جسور الخير» والمشاركة في التبرع عبر البث المباشر الذي تقيمه اليوم الجمعة 10 فبراير على قنوات مؤسسة دبي للإعلام وقنوات أبوظبي للإعلام ولمدة ساعتين من الساعة الثانية ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن التبرع لحملة «جسور الخير» عبر الحسابات البنكية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب إرسال الرسائل النصية عبر «اتصالات من e&» و «دو».

وتأتي حملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، وفي إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا.

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