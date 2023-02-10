صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الإيطالي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، لورنزو فانازا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في ظل دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.

حضر اللقاء كل من: الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأشاد معالي صقر غباش بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل رهاناً حقيقياً لبناء اقتصاد المستقبل، حيث يشمل جدول أعمال التعاون الثنائي قطاعات مهمة مثل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاقتصاد الدائري، وذلك إلى جانب التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم.

وأكد معاليه أهمية العمل على تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإيطالية، ودورها في دعم التعاون الحكومي الذي يشهد تطوراً متنامياً، بالإضافة إلى دعم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز