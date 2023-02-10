سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بولندا

المصدر: وارسو - وام

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قدم محمد أحمد الحربي أوراق اعتماده إلى أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو.

‎ ونقل الحربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس جمهورية بولندا وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

‎ من جانبه، حمّل رئيس جمهورية بولندا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

‎ وتمنّى رئيس جمهورية بولندا للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

‎ من جانبه، أعرب الحربي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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