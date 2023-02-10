سفارتنا بموسكو تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية

المصدر: موسكو - وام

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أقام الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، بحضور ممثلي الأديان ورؤساء البعثات الدبلوماسية في روسيا الاتحادية.

وسلط الجابر - في كلمته خلال الحفل - الضوء على دور القيادة الرشيدة في التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية، وإبراز دور دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين مختلف الأديان والمجتمعات.

وقال: «إنّ قيادة دولة الإمارات، ستواصل بذل الجهود لنشر مبادئ التسامح والاحترام المتبادل والتفاهم، ودعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الشعوب». وأكد سعادته أن «هذه المبادئ جزء من ثقافة الشعب الإماراتي، وإرث من ماضينا».

وشارك الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بكلمة مسجلة، استعرض فيها الدور البارز للدولة في التقارب بين الأديان والثقافات.

حضر الحفل، حاخام اليهود الأكبر في روسيا، بيرل لازار، والدكتور روشان عباسوف، النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والديكون أندري تيتوشكين، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو في الخارج.

وأعرب المتحدثون عن إعجابهم بنموذج دولة الإمارات الرائد، وبنهجها في إعلاء قيم الوسطية والتسامح والتعايش بين أبناء مختلف الأديان والأعراق والثقافات والجنسيات، الذين يقيمون على أرضها، باعتبارها منارة يحتذى بها.

وتخلل الحفل عرض نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية، وفيديو عن الزيارة التاريخية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات، ورسومات تبرز تجربة الإمارات في تعزيز الوئام والسلام بين الأديان.

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