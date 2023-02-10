عبد الله بن زايد: تغير المناخ التحدي الأساسي للمرحلة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، أن الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، عازمة على إدارة منظومة عمل مبتكَرة متعددة الأطراف، دعماً لتحقيق توافق عالمي في الآراء، من أجل التوصل إلى شراكات نوعية ومُخرجات وحلول فعالة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوطنية العليا بحضور سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام الذي شهد مناقشة التحضيرات الجارية استعداداً للمؤتمر الذي تستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.

إجراءات

وأشار سموه خلال الاجتماع، إلى تغير المناخ، باعتباره «التحدي الأساسي» لهذه المرحلة، وقال سموه: «بحكم الطبيعة المناخية القاسية لدولة الإمارات، وعملية الانتقال في قطاع الطاقة الجارية فيها، فإننا نتفهم الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات طموحة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والعمل للوصول إلى مسار الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

كما ندرك أيضاً ضرورة دعم العدد المتزايد من المجتمعات التي أصابتها موجات الجفاف والحرارة والفيضانات والعواصف، وغيرها من الكوارث والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.كما نرى أن الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات، يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، ويخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق انتقال عادل وعملي في قطاع الطاقة».

وأضاف سموه: «هدفنا أن ينجح مؤتمر COP28 في تحقيق تقدم وتحول جذري، يحدّ من تداعيات تغير المناخ. ويتميز جدول أعمال دولة الإمارات للمؤتمر بالطموح، والتركيز على الطابع العملي والمساءلة، والانتقال من التعهدات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة، كما سنعمل مع جميع أصحاب المصلحة الحريصين على القيام بدور بنّاء، للمساهمة في إيجاد الحلول عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي».

وشدد سموّه على ضرورة ضمان تطبيق نهج شامل في جميع الاستعدادات اللوجستية، بما في ذلك توفير تجربة سلسة لجميع أعضاء الوفود والزوار، والاستفادة من مكانة الإمارات كمركز يربط بين أكثر من 140 مدينة من جميع أنحاء العالم. وسلط الضوء أيضاً على أهمية تعزيز الآليات المؤسسية، لمشاركة هادفة للشباب في عملية الأمم المتحدة المناخية.

كما سلط الضوء على تنوع فريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، قائلاً: «يمثل فريق COP28، أكثر من 30 جنسية، ويأتي من مختلف الفئات العمرية والأعراق والخلفيات المهنية، بما يشمل المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ورئاسات مؤتمر الأطراف السابقة، والقطاعين الحكومي والخاص. وسيساعد هذا المزيج من المهارات والخبرات، في ضمان إقامة مؤتمر شامل وفعال».

من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف «كوب28»، أن المؤتمر سيكون شاملاً ومتاحاً للجميع.

مشيراً إلى أهمية التكاتف والتعاون وتضافر الجهود، مؤكداً قيامه بجولة خارجية للاستماع إلى أولويات مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تعزيز التشاور، وتفعيل مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية.

لجنة

وتضم اللجنة الوطنية العليا في عضويتها، وزراء ومسؤولين حكوميين، يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة، ومختلف القطاعات والمجالات على كافة المستويات، لضمان التحضير المثالي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ.

وفي 12 يناير الماضي، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، عن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بتكليف الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف «كوب28» .

حيث يتولى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، مهمة الرئيس المعيَّن للمؤتمر، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، مهمة «رائد المناخ للشباب»، وسعادة رزان المبارك، مهمة «رائد المناخ». وحظي الإعلان باهتمام عالمي وتأييد بالغ من عدد كبير من القادة من جميع أنحاء العالم.

وتتولى اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف «كوب28» (مؤتمر الإمارات للمناخ)، إدارة استراتيجية المؤتمر، وتشمل في عضويتها كلاً من: سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزيرالدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي.

ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة ديوان الرئاسة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وهلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي، وسيف سعيد غباش مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور جمال الحوسني ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.

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سموه:

› الإمارات عازمة على إدارة منظومة عمل مبتكَرة متعددة الأطراف

› الطبيعة المناخية القاسية للإمارات بحاجة لإجراءات طموحة لتخفيفها

› هدفنا نجاح «COP28» في تحقيق تقدم وتحول جذري يحدّ من تداعيات تغير المناخ

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