لقاء لأعضاء المجلس الوطني حول «كوب28»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، لقاءً تعريفياً لأعضاء المجلس حول الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، أمس في مقر الأمانة بدبي.حضر اللقاء حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وعدد من الأعضاء، والأمين العام والأمناء العامين المساعدين وكادر الأمانة.

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