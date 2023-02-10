عبدالرحمن النعيمي يدشن توأم عجمانX الرقمي الافتراضي

المصدر: عجمان - البيان

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دشن عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، توأم مركز عجمانX الرقمي الافتراضي، تزامناً مع شهر «الإمارات تبتكر 2023» ، والذي يركز على محور الاستدامة تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام الجاري عاماً للاستدامة.

وأكد النعيمي أن مركز عجمانX، تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة منذ إطلاقه، ليكون منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة، وتسريع تنفيذ الخدمات والبرامج والسياسات واللوائح، وغرس ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الحكومة وإثراء المعرفة، مضيفاً: ارتأينا تدشين المشروع الابتكاري للمركز في افتتاح شهر الابتكار، لنمنح رواد المركز معرفة كل التفاصيل والأحداث باستخدام التجول الذكي الافتراضي في مختبرات تصميم الأفكار، ومختبر الذكاء الاصطناعي، والمكتبة الرقمية والمسرعات. وتابع أن الدائرة تحتفي كل عام بالحدث الوطني مدشنة المشاريع الابتكارية الهادفة لتحقيق جودة الحياة وسعادة المجتمع، كما نفخر باجتماع شركائنا الاستراتيجيين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكبرى الشركات الرائدة في المجال النوعي لإيجاد الحلول المميزة، متابعاً أن شهر الابتكار في دورته الحالية سيعنى بمحور الاستدامة، والذي يشكل أساساً قوياً للحاضر المشرق، وداعماً رئيسياً للمضي نحو مستقبل أفضل للجميع.

تكامل

وتخلل حفل الافتتاح كلمة ألقاها جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في «دو»، معرباً عن فخره بالتعاون الدائم مع الدائرة والشراكة القائمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ومواكبة متطلبات العصر وجلب المستقبل. وقال العوضي: «نهدف من خلال شراكتنا الاستراتيجية وطويلة الأمد مع الدائرة إلى بناء منظومة مزدهرة للابتكار، ويسعدنا أن نكون مساهمين رئيسيين في رسم ملامح المستقبل الرقمي في إمارة عجمان». وتابع العوضي «أن شركة دو ستعقد خلال الشهر الجاري ورش عمل تخصصية مكثفة لموظفي الدائرة لتمكين العقول المبدعة بالمهارات والمعارف التقنية في مختلف مجالات الاستدامة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار».

ووقعت الدائرة ضمن أجندة شهر الإمارات تبتكر 2023 مذكرة تفاهم مع شركة «شيخ تك ليمتد» للحلول الرقمية، لتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع الابتكارية التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والهولجرام، حيث وقع المذكرة بالإنابة عن دائرة البلدية بعجمان الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمانX، فيما وقع بالإنابة عن الشركة زيشان شيخ المدير التنفيذي والمؤسس لشركة شيخ تك ليمتد.

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