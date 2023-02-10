17.3 مليار درهم صفقات قياسية لـ«إيدك دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بصفقات قياسية بلغت نحو 17.3 مليار درهم (نحو 4.7 مليارات دولار)، اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2023»، أكبر حدث متخصص في طب الأسنان وصحة الفم في العالم، بمشاركة أكثر من 4800 علامة تجارية، وما يزيد على 3600 شركة عرضت أحدث وأهم المنتجات والتقنيات العالمية في مجال طب وصحة الفم والأسنان، فيما حظي الحدث بحضور أبرز خبراء وأطباء الأسنان والفنيين والشركات الرائدة في هذا القطاع في المنطقة والعالم.

وتأتي النتائج المتحققة من خلال المعرض والمتمثلة في حجم الصفقات الضخمة التي تم إبرامها خلاله، مواكبة لأهداف الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي في جعلها ضمن أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.

نجاح

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس «إندكس القابضة»: «يعكس النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر ومعرض إيدك دبي لهذا العام والذي يتضح من خلال حجم الصفقات التي تم إبرامها خلال الحدث، المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي بما تمتلكه من بنية تحتية وتوفره من فرصة استثمارية، فقد استطاع «إيدك دبي» ومن خلال المشاركين والأطباء والعارضين أن يثبت أنه قاعدة استثمار مميزة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في دبي ودولة الإمارات، عبر دعم القطاع الطبي والابتكار والأبحاث الطبية». وأضاف: «نعمل في شركة «إندكس» أن نكون جزءاً من قصة النجاح الكبيرة لصناعة المؤتمرات والمعارض التي تتميز بها دبي، إذ أصبحت مركزاً رئيسياً لهذه الصناعة على مستوى المنطقة والعالم بما تستقطبه سنوياً من فعاليات عالمية كبرى وبما توفره من أجواء تسهم في تسهيل مشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العالمية وكذلك الشركات الناشئة والصغيرة الساعية إلى اكتشاف فرص النمو، وما تتيحه من منصات لعرض ما يقدمه جميع الشركات من مختلف الأحجام من حلول وابتكارات ومنتجات في شتى التخصصات والمجالات».

شركاء

وأعرب الدكتور عبد السلام المدني عن شكره لكافة الداعمين والشركاء والمتحدثين والمشاركين والحاضرين والعارضين، في هذه الدورة من «إيدك دبي»، ووصل عددهم إلى نحو 66000 شخص، منوهاً بالمشاركة المميزة لجمهورية كوريا الجنوبية والتي حلت كضيف الشرف لنسخة هذا العام من الحدث.

وأسهم مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» على مدار الأعوام السابقة في تطوير صناعة طب الأسنان في العالم من خلال الجمع بين المتخصصين من مختلف تخصصات طب الأسنان ومن جميع أنحاء العالم. وقدم «إيدك دبي» هذا العام دعماً للشركات الناشئة المتخصصة في صناعة المنتجات والأدوات الخاصة بطب الأسنان، بمنح الشركات الراغبة في المشاركة ضمن فعالياته فرصة عرض منتجاتهم وابتكاراتهم، وشارك هذا العام 12 شركة ناشئة من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وسنغافورة وتركيا.

دعم

يُذكر أن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان «إيدك دبي» يُنظم سنوياً من قبل شركة «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م العضو في أندكس القابضة - ويحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ICHS وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، وجمعية «مانيتوبا» لطب الأسنان.

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