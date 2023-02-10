سيف بن زايد: قدرات نوعية للإمارات على خريطة الفعاليات

المصدر: دبي - وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2023» والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد واحداً من المعارض العلمية المرموقة.

وقال سموه أمس في تغريدة عبر «تويتر»: «زرت مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إيدك دبي 2023، الذي يعد أحد أكبر المعارض التخصصية من نوعه في العالم، ليؤكد بحجم مشاركاته الدولية التي بلغت نحو 155 دولة، القدرات النوعية لدولة الإمارات، وأهميتها العالمية على خريطة الفعاليات الدولية».

وتجول سموه في المعرض، يرافقه الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس «إندكس القابضة»، مطلعاً سموه على ما تقدمه الأجنحة ومنصات المشاركين من أحدث الابتكارات والحلول والأبحاث المتعلقة بطب الفم والأسنان.

وشملت جولة سموه أجنحة جمهورية كوريا ضيف الشرف المعرض، وأجنحة مؤسسات عالمية من البرازيل وألمانيا وتركيا وروسيا وإيطاليا وغيرها والتي تقدم خلاصة خبراتها وعلمها في المجالات الطبية.

ويشهد إيدك دبي - الذي يعتبر حدثاً طبياً عالمياً رائداً - إقبالاً كبيراً من قبل الأطباء والمختصين وأعضاء اتحادات ونقابات طب الأسنان حول العالم، إضافة إلى عدد من أساتذة وطلبة كليات طب الأسنان المرموقة، حيث يشارك في المعرض أكثر من (3600) عارض، و(4800) شركة، ويضم (22) جناحاً دولياً من عدة دول لتصل في مجموعها (155) دولة مشاركة.

فعاليات

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إيدك دبي، انعقاد الاجتماع السنوي العشرين للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان - GSDA، والذي يضم أكثر من 334 عضواً ويمثل أكثر من 167 منظمة طبية عالمية من المستشفيات والجهات الأكاديمية ونقابات أطباء الأسنان والوزارات الطبية العالمية والعديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

ويعتبر الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان هيئة غير ربحية ولا تنتمي لأي توجه سياسي وهو يتبع للكونغرس العالمي للتخصصات الصحية، حيث يسعى أعضاؤه طوال العام لتطبيق وتفعيل كل التوصيات والقرارات التي من شأنها تحفيز مستوى التعليم والبحث العلمي من خلال تنظيم دورات تدريبية تعمل على تطوير المعايير المهنية في قطاع طب الأسنان وصحة الفم.

ومن أبرز التوصيات التي ناقشها الأعضاء هذا العام، الترويج لدمج صحة الفم مع الصحة الأولية، وتطوير أساليب العلاج والرعاية الطبية لأصحاب الهمم من خلال توفير التدريب اللازم وتضافر جهود كافة الهيئات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد تجاه هدف مشترك لتطوير وتعزيز جودة الصحة العامة على المستوى العالمي.

وقال البروفيسور عبدالله الشمري، الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس مجلس الأمناء في جامعة رياض العلم: «لقد أثبت اجتماع الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان بدورته العشرين، أنه ليس هناك حدّ لتطوير قطاع طب الأسنان وصحة الفم، حيث يبقى هذا القطاع الأكثر نمواً وتطوراً بين مختلف القطاعات. ويسعى هذا الاجتماع السنوي للتأكيد على أهمية هذا الحدث العالمي الذي يدعم التعليم المستمر والبحث العلمي».

حضور

شهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» في عامه الـ27 توافداً كبيراً من حول العالم، تجسد في امتلاء قاعات المؤتمر الممتدة من خلال 8 قاعات على مساحة نحو 45 ألف متر مربع، فيما أسهمت هذه الدورة في تعزيز التحالفات الطبية حول العالم والوصول إلى أساليب جديدة لتشخيص الأمراض وعلاج المرضى ما يوفر لهم أفضل رعاية طبية ممكنة.

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