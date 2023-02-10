فتح باب التقديم لبرامج الإقامة والامتياز في 20 تخصصاً طبياً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، متمثلةً في عمادة الدراسات العليا الطبية بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن فتح باب التقديم لـ 18 برنامجاً تدريبياً في تخصصات طبية مختلفة، إضافة إلى برنامجي امتياز للأطباء وأطباء الأسنان حديثي التخرج.

وتهدف هذه البرامج إلى النهوض بالخدمات الصحية، وتلبية الطلب المتزايد على تأهيل كوادر طبية متخصصة في عدد من مجالات الرعاية الصحية، هذا، ويجري تدريب الأطباء في هذه البرامج في المرافق الطبية التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والتي تشمل مستشفى راشد، ومستشفى دبي، ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى حتا، ومستشفى دبي للأسنان، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية.

ويمكن للمتقدمين الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل عن البرامج المتاحة، وطرق التقديم عليها زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

ويعد هذا العام، الأول الذي تستقبل فيه مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية طلبات الالتحاق في هذه البرامج، التي كانت تقدمها هيئة الصحة بدبي سابقاً. وتقدم مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية هذا العام ضمن برامجها، برامج إقامة في 18 تخصصاً طبياً مختلفاً، من ضمنها طب أعصاب الأطفال، وجراحة الأعصاب، وطب الأطفال والطب الباطني وطب الطوارئ وجراحة العظام، كما تعتزم طرح 13 برنامج زمالة معتمداً في التخصصات الطبية الدقيقة خلال هذا العام، ومنها على سبيل المثال، الزمالة في طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، وجراحة عظام الأطفال، والطب النفسي للأطفال واليافعين، وأمراض الرئة لدى البالغين وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ الدكتور سليمان العمران عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «عندما ينضم أطباء الإقامة إلى أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، يكتسب الأطباء خبرة شاملة عن تضافر الجهود بين الطلبة والمعلمين والاختصاصيين والباحثين، وعملهم بتناغم لإحداث تغير إيجابي في حياة المرضى، فنحن نؤمن في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أن احتياجات المرضى تأتي أولاً».

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