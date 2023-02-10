«اتصالات»: مكالمات مجانية إلى سوريا وتركيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من e&»، أمس، عن توفير مكالمات مجانية لمدة أسبوع، من شبكتها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كل من الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وجمهورية تركيا الصديقة، كجزء من استجابتها الإنسانية في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، وحرصها على مواصلة دورها في ربط المجتمعات وإبقائها على تواصل مع آخر المستجدات.

تسري هذه المبادرة اعتباراً من 9 فبراير وحتى 16 فبراير الجاري، وتشمل جميع عملاء شبكة الهاتف المتحرك في اتصالات من e& سواء من الأفراد أو الشركات، ليكونوا على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم في سوريا وتركيا بإمكانية استخدام ما يصل إلى 1000 دقيقة مجانية.

ويمكن للعملاء المسافرين إلى سوريا وتركيا تلقي المكالمات الواردة مجاناً، وإجراء مكالمات صادرة غير محدودة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك داخلياً في كلتا الدولتين.

وتُعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مجموعة e& «المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات»، وسعيها المتواصل إلى تعزيز سبل العطاء المؤسسي والمساهمة في دعم المحتاجين، لا سيما في الحالات الإنسانية والكوارث الطبيعية. كما تنسجم هذه الخطوة مع الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات ودورها المعطاء.

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