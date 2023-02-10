جامعة الشارقة تنظم ندوة عن أخطار المخدرات

المصدر: الشارقة-البيان

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نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة ندوة علمية حول أخطار المخدرات، والتي تم من خلالها إطلاق: «حملة جامعة الشارقة للحد من أخطار المخدرات والشراكات المؤسسية المستدامة» بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومركز حماية الدولي بشرطة دبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة. وتأتي الندوة في إطار حرص جامعة الشارقة على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته والمشاركة الفاعلة في قضاياه واهتماماته.وقدم الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية كلمته الافتتاحية، رحب من خلالها بالحضور في رحاب الجامعة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي بمرور 25 عاماً على تأسيسها، وما حققته من إنجازات محلية ودولية.

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