5.5 ملايين مستفيد من خدمات «مجتمعية شرطة أبوظبي» 2022

المصدر: أبوظبي-البيان

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بلغ عدد المستفيدين من خدمات إدارة الشرطة المجتمعية، في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي 5.5 ملايين مستفيد خلال عام 2022، ضمن 11 حملة وبرنامحاً توعوياً أبرزها حملة توعية المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية «خلك حذر» وحملات التوعية الصيفية «صيف بصحة وأمان»، والحملة التوعوية الأسرية «نحميهم لنحتويهم»، وحملة التوعية «فرصة أمل»، وحملة التوعية الرمضانية «شهرنا طاعة والتزام»، وحملة توعوية تحت عنوان «مخاطر أحواض السباحة».

واستفاد أفراد المجتمع من المحاضرات وورش التوعية، التي بلغ عددها 242 محاضرة وورشة، شملت التوعية بمخاطر التدخين، و التنمر الإلكتروني».

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