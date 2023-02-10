شرطة أبوظبي تنظم ورشة عمل سفراء المعرفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز المعرفة في إدارة الجودة والتميز بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي ورشة عمل سفراء المعرفة، في خيمة الفعاليات بمجمع إدارات الشرطة.

حضر الورشة، العقيد دكتور علي غانم الطويل نائب مدير إدارة الجودة والتميز، والمقدم عمر محمد الشامسي مدير مركز المعرفة، وعدد من سفراء المعرفة الجدد في القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي.

وركزت الورشة على تكامل وانسجام العمل بروح الفريق الواحد في تطوير منظومة إدارة المعرفة في المؤسسة بهدف تعزيز المؤشرات، والارتقاء بالأداء، وصولاً إلى أفضل النتائج في تقديم الخدمات الأمنية.

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