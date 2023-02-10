منتدى تبادل الخبرات يستعرض نماذج وتطبيقات حكومات المستقبل

المصدر: دبي - وام

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يركز منتدى تبادل الخبرات، الذي ينظم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، على أهمية بناء الشراكات العالمية وتعزيز أطر التعاون الدولي بين الحكومات لنشر قصص النجاح وتعميم الممارسات والخبرات المتميزة بما يسهم في تعزيز الجاهزية وصناعة مستقبل مزدهر للمجتمعات.

ويستعرض المنتدى الخبرات والتجارب الناجحة، ويبحث أهمية توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات في مسيرة تطوير العمل الحكومي على مستوى العالم، ضمن 10 جلسات يستضيف خلالها 23 متحدثاً عالمياً، من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين، من بينهم مسرور بارزاني، رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق.

ورشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية تركمانستان، والدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، والدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية في جمهورية كوستاريكا.

قصص نجاح

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس مجلس التنافسية، أهمية تعزيز التعاون العالمي والشراكات الهادفة لتبادل الخبرات والمعارف الحكومية التي تدعم المجتمعات في رحلة بناء المستقبل، وتطوير ممارسات الحوكمة الداعمة لنماذج وتطبيقات حكومات المستقبل.

وقال عبدالله لوتاه: «إن منتدى تبادل الخبرات يسهم في تحقيق هذا الهدف، من خلال تحفيز وتشجيع التطوير المستدام، الذي يركز على تعزيز مشاركة مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات المتخصصة، والشركات المتميزة من القطاع الخاص في كتابة قصص نجاح جديدة، وإلهام الحكومات لتحسين حياة المجتمعات».

وأضاف أن القمة تشكل المنصة الأكبر عالمياً لتسليط الضوء على النماذج الجديدة للحكومات، وتوسيع آفاق التعاون ومشاركة التجارب وقصص نجاح حكومة دولة الإمارات لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية لمختلف التحديات.

التفكير الابتكاري

ويركز منتدى تبادل الخبرات على تعزيز استمرارية تطبيق مفاهيم الجودة والتميز التحولي على المستوى الدولي، وتحفيز التفكير الابتكاري الذي يسهم في توليد حلول أفضل للتحديات الحكومية العالمية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يضمن تسريع عملية صنع القرار والتغيير التحولي في الحكومات.

وتتناول جلسات المنتدى جهود تسريع تبني الحلول الجديدة، وبناء القدرات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الحكومات، وسبل الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، ودور القيادة في تعزيز نماذج العمل، ويستعرض المتحدثون خلاله أبرز التجارب وقصص النجاح الحكومية العالمية في مختلف المجالات.

ويستعرض المنتدى قصة نجاح حكومة دولة الإمارات في إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يشكّل منصة لتبادل المعرفة تهدف لنقل أفضل الخبرات والممارسات التي تتبناها حكومة دولة الإمارات.

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