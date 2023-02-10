«مستقبل الإعلام» يبحث تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع

المصدر: دبي - وام

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تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وللمرة الأولى منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي الذي يناقش سبل تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع وآفاق هذا القطاع الحيوي وتحدياته في واقع إعلامي يتطور بسرعة وعالم يمر بمتغيرات كبيرة.

ويجمع المنتدى نخبة من أبرز المسؤولين عن قطاع الإعلام الحكومي في الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين العرب والأجانب، لمناقشة سبل تطوير الإعلام الحكومي لنقل الرسائل الاستراتيجية للحكومات عبر قنوات إعلامية مبتكرة ومتنوعة، تساعده على تأدية رسالته وإنجاز أهدافه.

أفكار ملهمة

وقال سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: يأتي منتدى مستقبل الإعلام الحكومي في وقت يتعاظم فيه دور قطاع الاتصال الحكومي في ظل ثورة التقنيات التي وضعت العالم أمام حقائق لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً:

هذا الأمر يضع الإعلام الحكومي أمام اختبار عليه اجتيازه بنجاح كونه إحدى ركائز صنع القرار الحكومي في الدول، ويتولى إيصال الرسائل الإعلامية والمشاركة في بناء الكوادر المتخصصة، وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أن منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي يعد منصة مهمة تثري قطاع الإعلام الحكومي الفعال بأفكار مبتكرة وملهمة ترسم للعاملين فيه طرق التفاعل مع الجمهور والتعرف على احتياجاته المختلفة، لتوفير المعلومات اللازمة له، وإتاحة الفرصة له للتعبير عن آرائه ومقترحاته ومشكلاته، من خلال اعتماد الدقة والوضوح والسرعة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إعلامي يسهم بدور محوري في مسيرة التنمية الشاملة، بما يتجاوز المحتوى التقليدي ويستفيد من الإمكانات الكبيرة التي وفرتها التكنولوجيا المتقدمة في الانفتاح على مختلف فضاءات الكلمة، لتزويد الرأي العام بالمعلومات والأفكار بطريقة موضوعية.

محاور الجلسات

ويناقش منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي سبل تحسين الأداء وكفاءة العمل، وترسيخ التفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع، حيث يعتبر شرياناً رئيساً في العمل الحكومي وإحدى ركائز قوة الأداء التي يقوم على أساسها في خدمة المجتمع وإحداث أثر إيجابي والوصول إلى كافة فئات المجتمع ومعرفة تطلعاتهم، بما يضمن وصول الرسائل والتوجهات الحكومية بشكل مرن يسهم في ترسيخ الثقة والسمعة الحكومية.

وتلقي جلسات المنتدى الضوء على تجربة مركز التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية، كما تتطرق إلى عدد من أهم التجارب والممارسات الخليجية في الحملات التسويقية الحكومية. كما يضيء المنتدى عبر جلساته على المرحلة التي يمر بها الإعلام العربي الجديد منذ فترة، والعوامل التي دفعت نجومه إلى التحول إلى منصات الشبكات الاجتماعية التفاعلية، ويناقش كذلك كيف يمكن للحكومات التنافس مع القطاع الخاص في التسويق والإبداع.

وتتطرق جلسات المنتدى كذلك إلى مفهوم القوة الناعمة وأدواتها الحديثة، وكيف يمكن للحكومات توظيفها لبناء علاقات إيجابية مع شعوب العالم، وتعزيز التفاهم والتعاون الدولي.

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