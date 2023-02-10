20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً في «قمة الحكومات»

المصدر: دبي - وام

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تستضيف القمة العالمية للحكومات، التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، عبر كلمات رئيسية وأكثر من 220 جلسة عن مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها العالم، ويستشرفون المستقبل بما يعزز رفاهية المجتمعات.

ويتناول المتحدثون ملامح التجارب الحكومية في بلدانهم، وآفاق التعاون بين حكومات العالم للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في بناء مستقبل أفضل للدول والشعوب. وتتوزع محاور الكلمات الرئيسية والجلسات على عناوين عريضة، تشمل تحديات التنمية المستدامة، وقضايا المناخ، والسياسات المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الدولي، ومستقبل الرعاية الصحية.

ويشارك عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات في الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للحكومات 2023، من أبرزهم الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، في جلسة بعنوان «أفريقيا.. المحرك الاقتصادي العالمي القادم»، عن آفاق الاستثمار في أفريقيا، التي تعتبر أرض الفرص الواعدة، حيث يستعرض سال عدداً من المؤشرات الواعدة في عدد من القطاعات، ويتطرق إلى وفرة الموارد الطبيعية التي تؤكد أن هناك فرص نمو حقيقية في القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

ويستعرض بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، خلال كلمة رئيسية في القمة، التحديات التي تواجهها حكومات العالم في ظل المتغيرات الدولية في السياسة والاقتصاد والمناخ، ويتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي.

إضافة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها حكومة موريشيوس لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ورؤية بلاده لآفاق التعاون بين حكومات العالم ودوره في عملية التنمية والاستقرار الاجتماعي.

تحديات عالمية

وفي جلسة رئيسية تحت عنوان «عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق» يستعرض وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، التحديات التي تواجه بلاده في ظل التغير المناخي، باعتبارها من الدول الجزرية التي تخشى أكثر من غيرها ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يناقش أهمية التعاون الدولي لحماية البيئة وخفض الانبعاثات، ومساعدة البلدان الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.

ويتحدث ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية باراغواي، خلال كلمة رئيسية، عن أهمية التعاون بين حكومات العالم، وتنسيق الجهود التي تواجه استراتيجيات التنمية المستدامة، كما يتطرق إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وخططها المستقبلية لرفع معدلات النمو.

ويستعرض الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، في كلمة رئيسية له في القمة، آفاق التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية.

قيادة التغيير الإيجابي

وتشارك نجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، في عدد من الجلسات، منها جلسة بعنوان «قيادة التغيير الإيجابي.. ريادة المرأة في الحكومة» في ثاني أيام القمة، تتحدث فيها عن متطلبات إعداد جيل جديد من القيادات النسائية للعمل الحكومي المستقبلي.

حيث تتناول كيفية بناء قدراتهن وخبراتهن وتمكينهن بالعلم والمعرفة، وتوفير أدوات داعمة للكفاءات الشابة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحكومي وتفعيل دورها في عمليات صنع القرار وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية. كذلك يشارك مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، في جلسة رئيسية في اليوم الأول من القمة، وأخرى ضمن منتدى البيانات العالمي بعنوان «ما مدى قوة البيانات في اتخاذ القرارات؟».

حيث يتحدث عن كيف أصبحت ثورة البيانات شريان الحياة لعملية اتخاذ القرارات. كما يشارك في جلسات القمة عدد من رؤساء الحكومات، منهم معين عبدالملك سعيد، رئيس وزراء جمهورية اليمن، وإيراكلي غاريبا شفيل، رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وعلي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وآنا برنابيتش، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وأكيلبيك جاباروف، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيزستان.

جلسة حوارية

وفي جلسة حوارية للمرة الثانية بين معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تويتر وسبيس إكس وتيسلا، في ثالث أيام القمة، يسلط ماسك الضوء على العديد من القضايا المحورية التي تشغل العالم.

كما يتحدث البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، في جلسة رئيسية تحت عنوان «حالة العالم»، حيث يناقش حجم التغيرات الكبيرة التي تنتظر اقتصاديات العالم في المستقبل، وطرق تعزيز دور الحكومات وجهودها لمواجهة التحديات، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

فيما تناقش كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في جلسة رئيسية، تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.

كما يناقش د. تيدروس غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في جلسة رئيسية ثاني أيام القمة تحت عنوان «الأولويات الصحية العالمية في المرحلة القادمة.. ما هي ولماذا وكيف؟» التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وكيفية تمكينها للجميع، إلى جانب توحيد الجهود للقضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة، كما يبحث كيفية تعزيز دور الحكومات والمنظمات في تسريع رقمنة النظم الصحية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويستعرض جلبرت هونجو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خلال جلسة رئيسية، دور الحكومات في تصميم توجهات مستقبل العمل والوظائف، وآليات الاستعداد لمتغيرات وتحديات مشهد التوظيف في الاقتصاد العالمي المتغير في ضوء تطورات التكنولوجيا وتأثيرها على سوق العمل.

حراك عربي

ومن قادة المنظمات الإقليمية يشارك في القمة العالمية للحكومات 2023، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتحدث ثاني أيام القمة عن الازدهار العربي والتنمية، حيث يتطرق إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتطوير مجالات عمل الحكومات لإحداث حراك عربي ينعكس إيجاباً على المنظومات الإدارية، ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل.

كما يستعرض جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمة رئيسية ثاني أيام القمة، تعزيز أطر الشراكة على مستوى حكومات دول مجلس التعاون، لضمان بناء وتهيئة بيئات عمل حكومية حاضنة ومحفزة للمواهب، وعلى درجة عالية من الكفاءة في استقطاب العقول، وبناء منظومة المهارات المستقبلية لرأس المال البشري.

ويسلط الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الضوء عبر جلسة خلال القمة على أفضل الطرق والممارسات لتطوير أداء المؤسسات العامة العربية بما يخدم الحكومات العربية ويحقق أهداف خططها التنموية بكل كفاءة وفاعلية، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

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