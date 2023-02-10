منتدى الخدمات الحكومية التكنولوجيا في خدمة الجيل الجديد للقطاع

المصدر: دبي - وام

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يبحث منتدى الخدمات الحكومية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، آليات تصميم خدمات المستقبل، ويعيد تصور مستقبل الخدمات الحكومية القائمة على التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد الأعمال والمتخصصين العالميين في مجالات تطوير الخدمات والتكنولوجيا والرقمنة.

ويهدف المنتدى إلى تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال استشراف التوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات، والفرص الكبرى التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الجيل الجديد من خدمات المستقبل.

تبادل الخبرات

وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن منتدى الخدمات الحكومية الذي ينظم في دورته الخامسة ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2023، يمثل منصة للتعاون والشراكات الدولية الهادفة لتبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في تصميم مستقبل الخدمات الحكومية.

وقال إن المنتدى يتميز هذا العام بمشاركة واسعة لأكثر من 35 متحدثاً ومئات المشاركين من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى تركيزه على أبرز التوجهات الجديدة في تصميم وتطوير الخدمات المستقبلية بالاستفادة من الحلول والأدوات التكنولوجية المتقدمة، التي تشمل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، وحلول الدفع الرقمي، والهوية الرقمية.

مشيراً إلى أن منتدى الخدمات الحكومية سيركز على هذه المحاور، وسيعمل من خلال حواراته وجلساته على وضع التوجهات الجديدة لتصميم خدمات حكومية مستقبلية مدعومة بالتكنولوجيا.

5 محاور

ويسعى منتدى الخدمات الحكومية إلى دعم جهود الحكومات في توظيف التطورات التي تشهدها تطبيقات التكنولوجيا، لتعزيز قدراتها ودعم مؤسساتها في مواجهة المتغيرات والتحديات وتصميم وتقديم خدمات أفضل تعزز جودة الحياة وترتقي بتجارب المتعاملين. ويركز المنتدى على خمسة محاور رئيسية يغطيها في جلساته الرئيسية بمشاركة متحدثين عالميين بارزين، تشمل: الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، والخدمات الحكومية في الميتافيرس، والمشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات، وحلول الدفع المتقدمة، والهوية الرقمية ودورها في دعم الحكومات في الانتقال إلى جيل جديد للخدمات.

ويشهد المنتدى إطلاق دليل الخدمات الحكومية العالمية، الذي تم تطويره ليغطي التوجهات المستقبلية لإعادة هندسة الخدمات وتطويرها على أسس استباقية تمكن الحكومات وتعزز تجارب المتعاملين.

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