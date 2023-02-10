الدورة الأكبر في تاريخ «آيدكس ونافدكس» تنطلق 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، تنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023) ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حيث تعتبر هذه النسخة التي تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاق معرض آيدكس الأضخم في تاريخ المعرض وتستقطب مشاركة عالمية واسعة من جميع قارات العالم.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالميا لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرضين تفاصيل الدورة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023) ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما خلال مؤتمر صحفي بحضور اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي ومؤتمر «آيدكس» و«نافدكس»، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»:

تحظى هذه الدورة من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، بأهمية خاصة واهتمام كبير كونها الأكبر في تاريخ المعرض على جميع المستويات، وتأتي تتويجاً لقصة نجاح استمرت لـ30 عاماً، وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة والدعم اللا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة، والسمعة والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تواصل

وأضاف اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: يعد المعرضان منصة عالمية لتواصل صناع القرار والخبراء للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية، من تقنيات ومعدات مبتكرة تسهم في تحقيق وإدامة السلم العالمي، وتشهد الدورة الحالية للمعرضين، إقبالاً قياسياً من قبل كبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية.

بالإضافة إلى الوفود والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعد شهادة دولية على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه الفعاليات ودورها في رسم ملامح ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية على مختلف الصعد.

وأكد مواصلة العمل مع كافة الشركاء لتنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كوجهة رائدة لتنظيم كبرى الفعاليات العالمية، متوجهاً بالشكر إلى مجموعة «أدنيك» وكافة اللجان القائمة على تنظيم المعرض.

مكانة

وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: إن دولة الإمارات بفضل قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، حققت مكانة مرموقة في قطاع الصناعات الدفاعية، لتصبح وجهة للقادة وصناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم، ويعد قطاع الصناعات الدفاعية أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل للأعوام الخمسين المقبلة.

وأضاف: يندرج دعم وزارة الدفاع لمعرضي آيدكس ونافدكس ضمن جهود الدولة الرامية لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، فعلى على مدار الـ30 عاماً الماضية شهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة في المعرض.

وأضاف: نحن اليوم نواصل البناء على النجاحات والإنجازات، حيث نشهد مشاركة قياسية من القادة وصناع القرار والمختصين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم.

حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد الوفود الرسمية التي ستزور المعرضين على مدى 5 أيام أكثر من 350 وفداً من مختلف دول العالم، وبنسبة نمو تبلغ 191 % مقارنة بالنسخة السابقة في العام 2021، حيث قامت اللجنة المنظمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك والجهات المختصة بوضع خطة مفصلة ومدروسة لضمان تلبية وتجاوز تطلعات كافة الضيوف والوفود الرسمية.

شراكة

وقال الجابري: يصاحب معرضا «آيدكس» و«نافدكس» تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي 2023، في 19 فبراير الجاري بمركز أدنوك للأعمال، وينظم المؤتمر من قبل مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن).

ويستقطب طيفاً واسعاً من قادة ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة.

وأضاف: يشارك في المؤتمر الذي يقام تحت شعار «التأقلم والاستكشاف والتحول.. إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي»، أكثر من 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت 25 % مقارنة مع الدورة السابقة، ويتخلله 4 جلسات نقاشية تتناول تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية.

استثناء

وأكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أن النسخة الحالية لمعرض «آيدكس» تعتبر استثنائية بكافة المقاييس، «حيث نحتفل بمرور 30 عاماً على انطلاق المعرض منذ دورته الأولى في عام 1993، كما وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ هذا الحدث العالمي، الذي يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية.

حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50 % مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285 % مقارنة للدورة الأولى للمعرض في عام 1993».

وأضاف: ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية ما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وبنسبة نمو قدرها 209 % عن دورة 2021، أما على صعيد الدول المشاركة، فقد ارتفع عددها ليصل إلى 65 دولة، وبنسبة نمو قدرها 10 % عن دورة العام 2021 و200 % مقارنة مع النسخة الأولى للمعرض.

وأشار الظاهري إلى أن عدد الأجنحة الوطنية ارتفع ليصل إلى 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17 % مقارنة مع الدورة السابقة، في حين حيث زادت المساحة الكلية للمعرض هذا العام بنسبة 20 % مقارنة بالدورة السابقة للمعرض، لتصل إلى 165 ألف متر مربع، مضيفاً:

إذا ما قارنا مساحة الدورة الحالية للمعرض بالدورة الأولى في عام 1993، فإن هذه المساحات قد زاد بمقدار 135 ضعفاً مقارنة بمساحة الدورة الأولى التي لم تتجاوز الـ1,200 متر مربع.

وقال: أسهم معرض «آيدكس» منذ انطلاقته الأولى قبل 3 عقود في دعم تطور الصناعات الدفاعية الوطنية.

حيث تشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة ما يزيد على 180 شركة وطنية عارضة تشكل ما نسبته 16 % من إجمالي الشركات العارضة الدولية.

في حين يعد الجناح الإماراتي هو الأكبر في المعرض بمساحة إجمالية تتجاوز 23700 متر مربع، يليه الجناح التركي ومن ثم الجناح الأمريكي، وهو الأمر الذي يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه معرض آيدكس في دعم الصناعات الوطنية عن طريق إبرام الشراكات مع المؤسسات الدولية والترويج لمنتجاتها في الأسواق الجديدة.

وأضاف: تشهد الدورة الحالية إقامة معرض «نافدكس» للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع.

والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أسهم في نمو عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية لمعرض نافدكس بنسبة 206 % مقارنة مع الدورة السابقة، كما ارتفعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 35 % لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

مبادرات

وبين الظاهري أن نسخة هذا العام تنفرد بالعديد من المزايا والمبادرات التي تقام لأول مرة، وتسهم في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث يشارك في المعرض 8 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: أوزباكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش بالإضافة إلى موناكو.

وأكد إضافة القاعة رقم 13، بمساحة إجمالية تتجاوز 2200 متر مربع لاستضافة الشركات العارضة الجديدة، كما تم تدشين قاعة إضافية تضم منطقة مخصصة للشركات الناشئة، على مساحة تتجاوز 1500 متر مربع،.

وتستقطب ما يزيد على 82 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم، لعرض أبرز تقنياتها ومنتجاتها أمام الزوار والخبراء، كما تم إطلاق جلسات آيدكس الحوارية، التي تستقطب كبار صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «آيدكس ثينك تانك» للمرة الأولى، ويضم جلسات مغلقة للخبراء والمتخصصين في القطاع.

سفن بحرية

تشهد الدورة الحالية لمعرض «نافدكس» مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الكويت، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

كما ستشهد منطقة المنصة الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنطقة القناة المائية التابعة لمارينا أدنيك، العديد من العروض الحية لأحدث المعدات والمركبات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، والتي ستسهم وبشكل فاعل في إظهار القدرات العملية لهذه المركبات والقطع البحرية في مختلف التصنيفات والاستخدامات الدفاعية.

وتستضيف الدورة السادسة عشرة من «آيدكس» و«نافدكس» الدورة الأولى من محادثات «آيدكس» و«نافدكس»، وهي سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي تستقطب أهم قادة الفكر وواضعي السياسات والباحثين والمفكرين لحضور جلساتها المهمة وتسليط الضوء على أبرز المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة الكفيلة برسم ملامح مستقبل آمن للجميع.

ويشتمل المعرضان لأول مرة في تاريخ آيدكس خاصية اللمحة العامة عن المعرض، والتي تزود الزوار برؤى معمقة حول المزايا الجديدة والمحسنة في المعرض وتعرفهم بأهم المتحدثين الملهمين وآخر المستجدات حول الجهات العارضة. فيما تُقدم جولة مسار الابتكار مجموعة مختارة من المنتجات المبتكرة المعروضة لتسهل على زوار المعرضين التعرف على المنتجات الأفضل من ضمن آلاف الابتكارات.

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