رئيس الدولة: للعراق العزيز مكانة خاصة في قلوب شعب الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق وتنويع آفاقه في جميع المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ بمحمد شياع في بلده الثاني دولة الإمارات.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومحمد شياع السوداني أوجه التعاون والعمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أرحب في جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى الاستقرار والازدهار.

وقدم صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء التهاني إلى رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نجاح استضافة العراق بطولة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكرة القدم «خليجي 25»، التي أقيمت في محافظة البصرة، وقال سموه: «أسعدتنا مشاعر الوئام والأخوة بين الشعب العراقي وإخوانه شعوب المنطقة.. وفرحتنا تزداد وتكبر بعودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوع العراق».

وأضاف سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات والعراق قوية ومتينة على جميع المستويات، وأن العراق العزيز له مكانة خاصة في قلوب شعب الإمارات.

وأكد سموه موقف دولة الإمارات بشأن كل ما يحقق مصلحة الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والتنمية، وقال إن الإمارات تدعم وتساند كل خطواتكم من أجل وحدة العراق وسيادته وازدهاره وتقدمه. وأعرب سموه عن تمنياته لرئيس الوزراء التوفيق والنجاح في قيادة العراق نحو التقدم والرفعة في كل المجالات.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مثمناً مواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة للشعب العراقي ومبادراتها المساندة له في مختلف المراحل، وتمنى للدولة دوام التطور والرقي والازدهار.

وقال: «نحن سعداء بين أهلنا، وهذه العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين تحتم علينا أن نسهم في تعزيزها وتطويرها والمحافظة عليها على امتداد الأجيال القادمة».

وأكد حرص العراق على مواصلة دفع علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.

وأضاف أن: «العراق اليوم يفتح ذراعيه أمام أشقائه وخاصة الإمارات.. ورسالتنا رسالة محبة وأخوة وهذه الزيارة تأكيد لهذه الرسالة».

وقال: «إن بيننا مشتركات التاريخ الواحد والمصير الواحد إضافة إلى الفرص العديدة والمتنوعة التي يمكن استثمارها بما ينعكس على الشعبين الشقيقين والمنطقة عامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات والعراق لديهما الإمكانيات التي تجعلهما محوراً مساهماً في تحقيق الاستقرار والازدهار».

وأشار محمد شياع إلى أن العراق مر بفترات صعبة لكنه تجاوزها بصلابة شعبه وتماسكه.. والعراق اليوم هو جزء من الحل في المنطقة وبدعم دولة الإمارات وأشقائه سيعود إلى دوره الريادي وعمقه العربي الذي يعتز به ويحافظ عليه.

استقبال

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استقبل أمس محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء العراقي - لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي - مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للعراق، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعاليه.

وكان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومحمد علي محمد الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق رئيس وزراء العراق وفد يضم.. الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وزياد علي فاضل وزير الكهرباء، ورزاق محيبس السعداوي وزير النقل، وبنكين عبدالله ريكاني وزير الإعمار والإسكان والإشغال، ومظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وكان محمد شياع السوداني قد وصل إلى الدولة في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين.

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