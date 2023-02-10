اجتماع مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين بأبوظبي في مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف جهاز أبوظبي للمحاسبة الاجتماع السنوي لمجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين، وذلك بحضور أكثر من 55 مشاركاً دولياً في الفترة ما بين 13 و 17 مارس المقبل.

ويعد هذا الحدث أحد أهم الاجتماعات في مجال المحاسبة؛ حيث سيبحث الاجتماع تطوير الأخلاقيات ومعايير الاستقلالية للمحاسبين لضمان استدامة استراتيجية المجلس المستقبلية، والقضايا والتطورات التي تطرح على مستوى العالم في هذا المجال.

وتعليقاً على استضافة أبوظبي لهذا الحدث البارز، قال وائل عبدالقادر - مدير قطاع الرقابة والتدقيق في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «شرف كبير لنا أن نستضيف الاجتماع السنوي لمجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين لأول مرة في المنطقة في العاصمة أبوظبي». وأضاف: «نسعى من خلال هذا الحدث إلى المساهمة الإيجابية والفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز وإرساء المعايير الأخلاقية واعتماد مدونة أخلاقيات المحاسبة للمجلس وتطبيقها لضمان مواءمة جهود المحاسبين المحترفين في جميع أنحاء العالم معها».

وتابع: «من خلال هذا الحدث البارز يعزز جهاز أبوظبي للمحاسبة من جهوده الكبيرة في المشاركة بالتوجهات المحلية والإقليمية والعالمية لرفع جودة التدقيق من أجل حماية الأموال والموارد العامة».

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