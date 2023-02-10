«تنمية المجتمع» بأبوظبي: أتمتة 5 خدمات لجمعيات النفع العام عبر «تم»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن أتمتة 5 خدمات للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وإطلاقها عبر منصة «تم» الرقمية، وذلك تماشياً مع جهود التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وتمكين المتعاملين كافة من الاستفادة من الخدمات بيسر وسهولة.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدائرة وبالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، إلى تسخير وتعزيز الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات يسهل الوصول إليها من قبل المتعاملين وذات مستوى عالٍ لمختلف فئات المجتمع.

وتشمل الخدمات طلب إصدار رخصة، وطلب إصدار كتاب عدم ممانعة لفتح حساب بنكي، وطلب إصدار كتاب عدم ممانعة لتعديل المخولين بالتوقيع على الحساب البنكي، إلى جانب طلب إصدار رسالة لمن يهمه الأمر لإقرار حالة هذه الجمعيات والمؤسسات، وخدمة طلب إصدار كتاب عدم ممانعة لمشاركة أحد أعضاء هذه الجهات في مؤتمر خارج الدولة.

وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة وبصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع الثالث في الإمارة، حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات ذات العلاقة بهذا القطاع، وتقديم أوجه الدعم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كهيئة المساهمات المجتمعية معاً.

وأضاف العامري: «وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع وزارة تنمية المجتمع عام 2021، ليتم الإعلان عن بدء ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة أبوظبي، فضلاً عن توفيق أوضاع 67 جمعية في الإمارة، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الكيانات، إلى جانب عقد ورش تعريفية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بدور الدائرة والخدمات المقدمة للجهات، وحضور ما يقارب 50 جمعية عمومية».

وأضاف، تعكس أتمتة خدمات ترخيص الجمعيات ذات النفع العام تضافر الجهود لتعزيز مستوى جودة الحياة في أبوظبي، وأن إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الرقمية يأتي تأكيداً على توفير كل سبل الراحة في الحصول على الخدمات بلا جهد، ونحن نسعى للتحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات مستقبلاً.

وأشار إلى أن دائرة تنمية المجتمع تعكف حالياً على عقد ورش توعوية مع جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في أبوظبي، بهدف تعريفهم بالخدمات التي تم تحويلها إلى المنصة الرقمية .

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