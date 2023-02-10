«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الدولة، عن فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 مارس المقبل.

ومخطط شهادات الطاقة النظيفة مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة - أبوظبي لتمكين الشركات العاملة في أبوظبي من توثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة الانتقال نحو اقتصاد مستدام وخالٍ من الكربون في الدولة إضافة إلى ذلك، تقدم شهادات الطاقة النظيفة للجهات المشاركة ميزة تنافسية من خلال امتلاكها لشهادات معترف بها دولياً توثّق أوراق اعتمادها الخضراء.

وقال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي التجاري لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 (كوب 28)، وبعد النتائج القياسية التي تم تحقيقها في مزادنا للربع الأخير من عام 2022 .

حيث قمنا ببيع أكثر من 9 ملايين شهادة لمختلف الجهات العاملة في أبوظبي، تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بكونها في طليعة الجهات الداعمة لأبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاستدامة.

وأضاف: «يشهد سوق شهادات الطاقة النظيفة نمواً كبيراً، وإقبالاً متزايداً مع اعتماد الشركات لإجراءات إيجابية ملموسة لإزالة الكربون من استهلاكها للطاقة والمساهمة في تحقيق مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة»، فإننا نشجع الشركات والهيئات على المشاركة في المزاد القادم واهتمامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وشهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة.

وتتوافق شهادات الطاقة النظيفة مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وهي تُعدُّ حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة. وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ هذا المخطط، باعتبارها المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لإصدار هذه الشهادات في أبوظبي.

تسجيل

تم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 مارس القادم. وعلى الراغبين في تتبع والتحقق من استهلاك الطاقة النظيفة، زيارة الموقع الإلكتروني:

أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني:

CleanEnergyCertificates@ewec.ae

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز