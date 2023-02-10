1150 كيلوغراماً نفايات جمعها 1500 مشارك في حملة تنظيف بر العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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شهدت حملة تنظيف البر في منطقة النباغ بالعين والتي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة تزامناً مع احتفاء الدولة بيوم البيئة الوطني جمع 1150 كيلوغراماً من النفايات بمشاركة أكثر من 1500 شخص.

كما شارك في الحملة طلاب من 27 مدرسة بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم ومواصلات الإمارات، وعدد من المسؤولين وممثلين عن كافة الجهات.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس جمعية الإمارات للسرطان: «إن يوم البيئة الوطني هو مناسبة لتكثيف الجهود للتوعية البيئية والحد من التأثيرات السلبية على الطبيعة».

وذكر الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، أن «الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق البرية والصحراوية، وزيادة الثقافة البيئية لدى أبناء المجتمع للحفاظ على الطبيعة التي تزخر بها البيئة الإماراتية».

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