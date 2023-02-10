«كهرباء دبي» تبحث التعاون بالطاقة المتجددة مع ساكسونيا الألمانية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من مقاطعة ساكسونيا الألمانية برئاسة مارتن دوليج، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل والنقل لمقاطعة ساكسونيا. وضم الوفد الزائر سيبيله بفاف، قنصل عام جمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، وممثلين عن مؤسسة ساكسونيا للتجارة والاستثمار، وتناولت المحادثات سبل التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة والتنقل الأخضر.

حضر اللقاء، الذي عقد في المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.

في بداية اللقاء، رحب معالي سعيد محمد الطاير بوفد مقاطعة ساكسونيا، مؤكداً متانة علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تشهد نمواً مطرداً في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والبيئة، كما تحدث معاليه عن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) خلال العام الجاري.

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

حيث نجحت الهيئة في جعل التميز ثقافة مؤسسية راسخة من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب الابتكار كركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر، للمساهمة في تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

وأكد معالي سعيد الطاير أن دبي لديها رؤية واضحة لقطاع الطاقة تشمل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، ستصل إلى 5000 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة على مراحل حتى عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً.

وسلط معاليه الضوء على تجربة الهيئة في دعم التنقل الأخضر وتشجيع الأفراد والمؤسسات على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأكد معالي الطاير أهمية التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات الألمانية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع عبر الاستفادة من خبرات الجانبين.

ثناء

أثنى الوفد الألماني على جهود الهيئة ودورها المتميز في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتقدم بالشكر لمعالي الطاير على إتاحة الفرصة لبحث فرص التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.

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