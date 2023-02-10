دبي تستضيف المؤتمر الدولي السابع للإصابات والكسور 17 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بدبي، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، تستضيف الإمارة النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للإصابات والكسور، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري بفندق ميريديان - دبي.

كما يضم المؤتمر 49 من أفضل جراحي العالم في مجال الإصابات وكسور العظام للتحدث عن أحدث التقنيات في جراحة الإصابات والكسور في العمود الفقري وعظام الحوض والأطراف العليا والأطراف السفلى والطرق الحديثة في علاج الإصابات المتعددة والكوارث.

وأكد الدكتور بلال اليافاوي رئيس المؤتمر: إنه بعد ستة إصدارات غنية جداً وناجحة، شارك فيها أكثر من 7500 مشارك من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة، وتم إجراء 45 ورشة تدريبية لأكثر من 400 طبيب من داخل وخارج الدولة، يواصل المؤتمر مهمته لتغطية أحدث الجوانب العلمية .

ومن جانبه أوضح عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية: أن الجائزة تحرص على دعم كافة الفعاليات التي توفر مثل هذه الفرص للقاء الخبراء من جميع أنحاء العالم وتبادل ومشاركة الابتكارات والأفكار مع الحضور لتعزيز البحث العلمي .

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