عبدالله المري يتفقد المخيم الشتوي لطلبة أكاديمية شرطة دبي في حتا

المصدر: دبي ـ البيان

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات المخيم الشتوي الثالث لطلبة أكاديمية شرطة دبي 2023، بمنطقة وادي حتا هب، بحضور اللواء طيار أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ.

واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

واللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط والأفراد، وبمشاركة منتسبي الأكاديمية إلى جانب الطلبة المرشحين والمرشحات والطلبة الجامعيين ودورات الشرطة التأسيسية.

واطلع معاليه خلال جولته في المخيم الشتوي، على ابتكارات ومشاريع الطلبة المرشحين والمرشحات والأنشطة المنظمة، وفعاليات التحدي المُقامة والمسابقات المتنوعة، إلى جانب الحوارات المُنظمة مع القادة والجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، والعديد من البرامج الأخرى.

وقال اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، إن تنظيم المخيم، يأتي تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال الابتكار في القدرات المؤسسية، وسعيها الدائم لإسعاد كافة منتسبيها بمن فيهم الطلبة المرشحون والمرشحات، وأفراد الشرطة المستجدين، بهدف خلق بيئة نموذجية محفزة على الإبداع والابتكار، ولإبراز المواهب والإبداعات، بعيداً عن أجواء القاعات الدراسية وبيئة العمل اليومية.

من جانبه، أكد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية تحرص على تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وخلق أجواء تنافسية بين الطلبة، وذلك لتعزيز روح الإيجابية والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

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