دائرة القضاء في أبوظبي توقف قيد 13 خبيراً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، وقف قيد 13 خبيراً في عدد من التخصصات الفنية، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء أمام الجهات القضائية لعام 2022، وبناءً على ما انتهت إليه عمليات التقييم والتفتيش على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها، والمعدة من قبل قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء بدائرة القضاء لـ 38 خبيراً في مختلف التخصصات، فيما قررت إخضاع المتقدمين للقيد في جداول الخبراء، إلى برنامج التأهيل الأساسي للخبراء المقيدين .

تجديد

كما وافقت اللجنة على طلب تجديد القيد لخبير بجدول الحراسة والتصفية القضائية، فيما اطلعت على شكوتين ضد خبيرين، واتخذت بشأنهما القرارات المناسبة.

وكانت اللجنة قد عقد اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي، قاضي بمحكمة العين، يوسف حسن الحوسني، مدير قطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز