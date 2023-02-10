شرطة عجمان تعزز سبل التعاون المشترك مع إدارة «السوق الصيني»

المصدر: (عجمان - البيان)

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استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفداً من إدارة السوق الصيني بعجمان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقة والشراكة المتميزة مع شرطة عجمان في خدمة المجتمع.

وكان العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان في استقبال الوفد برئاسة لوه فنغ مدير عام السوق الصيني، ويانغ ذونلونغ مساعد المدير العام، وكي ليمينغ مدير إدارة السلامة والأمن، مؤكداً على عمق العلاقة والشراكة والتعاون المتميز مع إدارة السوق الصيني، معبراً عن جزيل شكره وامتنانه على تعاونهم مع شرطة عجمان وزيارتهم الكريمة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع الوفد في مجالات الأمن والسلامة والتوعية الأمنية والأنشطة المشتركة، حيث أكد نائب قائد عام شرطة عجمان على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المنوطة، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

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