«متحف المستقبل» يستضيف الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة

المصدر: وام

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استضاف "متحف المستقبل" اليوم، جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يرافقه وفد رفيع المستوى خلال زيارة لدولة الإمارات بهدف تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والابتكارية.

وكان في استقبال الوفد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

واطلع الوفد الزائر على مختلف أقسام "متحف المستقبل" وأهم التجارب النوعية والمبادرات المبتكرة في هذه الأيقونة العالمية والتي تشكل مركزاً لدعم خبراء الحلول المستقبلية المبتكرة وتبادل الخبرات الرقمية والتجارب الناجحة لتنويع القطاعات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق نمو مستدام.

وأكد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الزيارة، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وخصوصاً في المجالات الرقمية والتقنيات المتقدمة التي تعتبر بوابة التغيير المستقبلي، وأبدى ثقته بأن التعاون المشترك سيخدم المشاريع المستقبلية في مجالات الروبوتات والبرمجة والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المجالات المستقبلية.

أشاد بأهمية دور "متحف المستقبل" وما يمثله من قيم عالمية تلهم الأجيال القادمة لصنع غد أفضل للإنسانية جمعاء من خلال العمل المشترك من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البشرية.

من جهته قال معالي عمر سلطان العلماء: "تتشارك دولة الإمارات وهونغ كونغ رؤية تؤمن بأهمية تصميم المستقبل وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال"، مؤكداً أن هذه الزيارة المميزة ستشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك ستنطلق من "متحف المستقبل" المقر العالمي لمصممي وخبراء المستقبل ومؤسسات استشراف المستقبل الدولية.

وعلى هامش الزيارة، وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية شراكة مع "هونغ كونغ سايبربورت مانجمنت" التي تدير المجمع الرقمي "سايبربورت" والذي يضم أكثر من 1900 شركة ناشئة تكنولوجية في هونغ كونغ في مختلف القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين والأمن السيبراني وأنظمة المدن الذكية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ووقعها كل من سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسايمون تشان رئيس مجلس إدارة "سايبربورت".

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل مؤسسة دبي للمستقبل على مشاركة أبحاثها وتقاريرها الاستشرافية مع "سايبربورت" وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة من هونغ كونغ للتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمنظومة الابتكار في دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى دعوة الشركات المنضوية تحت مظلة "سايبربورت" للمشاركة في الفعاليات العالمية التي تنظمها المؤسسة مثل "ملتقى دبي للميتافيرس" الذي يجمع نخبة الخبراء من المنطقة والعالم لاستشراف مستقبل هذا القطاع ودراسة إمكاناته وتطبيقاته الواعدة.

كما ستعمل " سايبربورت " على تسهيل الانضمام لها من الشركات الناشئة في دبي من خلال برامج ريادة الأعمال التي تتضمن تسهيلات باستئجار المكاتب ودعم العمليات التجارية الأساسية، وأيضا ربط الشركات الناشئة في دبي بشبكات الأعمال ومصادر التمويل، وتوفير الأمكنة والمرافق والدعم التشغيلي والتسويقي للتنظيم المشترك للندوات والفعاليات، بما يصب في صالح تنمية المواهب وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب ودعم الشركات الناشئة في رحلة نموها، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ودمج الاقتصادات الجديدة والتقليدية من خلال تسريع التبني الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد سايمون تشان رئيس مجلس إدارة "سايبربورت" أن الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل ستسهم بتعزيز التعاون في مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا في دبي وهونغ كونغ، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة في دبي لدخول سوق هونغ كونغ والتوسع منها عالمياً بالاستفادة من شبكتنا المتنوعة.

وأضاف: "سنعمل من خلال هذه الشراكة على تنظيم فعاليات مشتركة مع مؤسسة دبي للمستقبل أيضاً بهدف تسليط الضوء على إنجازات هونغ كونغ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

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