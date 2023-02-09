أمام محمد بن راشد.. أعضاء جُدد في السلطة القضائية يؤدون اليمين القانونية

المصدر: البيان

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أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى 36 قاضياً في محاكم دبي، ومفتش قضائي واحد في جهاز التفتيش القضائي، اليمين القانونية، اليوم ( الخميس) في قصر زعبيل بدبي.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأعضاء السلطة القضائية التوفيق في عملهم والمهام الموكلة إليهم، داعياً إياهم أن يكونوا دائماً النموذج والقدوة في إعلاء حكم القانون، مع مضاعفة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في المحاكم والنيابة العامة على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في ضمان حقوق أفراد المجتمع، ويرسّخ مبدأ احترام الإنسان وإيجاد الضوابط التي تصون عليه كرامته.

إلى ذلك، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترقية 41 قاضياً بمحاكم دبي وعضو واحد في النيابة العامة، حيث تأتي التعينات الجديدة والترقيات في إطار دعم سموه المستمر

للمنظومة القضائية في دبي، والحرص على إيجاد كافة المقومات اللازمة لتأكيد سيادة القانون باعتباره الضمانة الاساسية لصون الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي في إمارة دبي، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل على توفير كافة المعطيات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء ووفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، وفي مقدمتها العنصر البشري الذي يمثل جوهر هذه المنظومة.

كما يأتي رفد المنظومة القضائية في دبي بكوادر جديدة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في إطار جهود مجلس دبي القضائي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، للارتقاء بالقضاء في إمارة دبي، وتطوير قدرات وعمليات التفتيش القضائي، والتنفيذ في محاكم دبي، وفق أعلى المعايير والمستهدفات الدولية.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين.



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