"التغير المناخي": أسواق الدولة خالية من الأغذية المحتوية على حشرات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزراة التغير المناخي والبيئة أن أسواق الدولة خالية من الأغذية المحتوية على الحشرات، مشيرة إلى أن كافة الأغذية المتداولة في الأسواق تخضع للرقابة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة،

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر": أنه يتم التأكد من استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية من خلال السلطات الرقابية المحلية خاصة في ما يتعلق بسلامة وصحة الأغذية، من خلال التحاليل المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة.

واضافت الوزارة، خلو أسواق الدولة من المنتجات المحتوية على الحشرات و أجزائها وتدعو الجمهور إلى ضرورة تحري المعلومات من الجهات الرسمية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز