رئيس الدولة يتقبل تعازي الشيوخ والمواطنين في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي من سمو الشيوخ وجموع المواطنين.

كما تقبل العزاء إلى جانب سموه في قصر المشرف .. الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز