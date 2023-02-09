محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء العراق

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس) معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

ورحّب سموه بزيارة معالي محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات، وذلك في مستهل اللقاء الذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ضمن مختلف المجالات، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق النقاش إلى مستقبل التعاون الثنائي والمأمول له ضمن عدد من القطاعات الحيوية لاسيما على صعيد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وبما يواكب التطلعات التنموية للجانبين ويسهم في دفع جهود التطوير ضمن مختلف المسارات بهدف ترسيخ مزيد من مقومات التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث أكد الجانبان تطابق الرؤى ووجهات النظر حيال أبرز الموضوعات المتعلقة بالمنطقة وما تشهده من جهود هدفها إقرار أسباب الاستقرار والرخاء، وبما يخدم مصالح شعوبها وتطلعاتها للمستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين.

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