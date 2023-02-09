محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس) معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق.

وفي مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي أحمد بن سلمان المسلم وهنأه بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، متمنيا كل التوفيق والسداد في خدمة مملكة البحرين وشعبها الشقيق.

تطرق اللقاء إلى مجمل العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور ونمو على الأصعدة كافة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وبما يرسخ عمق الروابط الأخوية التي طالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دفعها إلى مستويات جديدة من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في تحقيق طموحات شعوب المنطقة في مستقبل حافل بالفرص في مناخ يسوده الأمن والاستقرار.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن الروابط التاريخية والراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تمثل أساساً صلباً للانطلاق نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة للجانبين من أجل اكتشاف مزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية بما يتطلبه ذلك من زيادة مستوى التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات والأفكار ضمن مختلف المجالات بما في ذلك مجال العمل النيابي، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين .

وجرى خلال اللقاء أيضا استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك ، وسبل دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي والعمل العربي المشترك قُدماً، في ضوء توافق الرؤى بشأن أهمية ترسيخ التعاون الإماراتي البحريني كنموذج للتعاون الخليجي والعربي البنّاء وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

من جانبه، أعرب معالي رئيس مجلس النواب البحريني عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر ضمن مختلف المسارات بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة للبلدين وفي ضوء الرغبة المشتركة في الارتقاء بتلك الروابط على كافة المستويات بما يدعم أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

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