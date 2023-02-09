طقس الإمارات غداً.. مغبر غائم جزئياً أحياناً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة نهاراً على المناطق المكشوفة، وتكون قوية أحياناً على البحر وتقل سرعتها تدريجياً ليلاً وصباح السبت.

الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

الخليج العربي: شديد الاضطراب - مضطرب.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:31 المد الثاني عند الساعة 04:27 و الجزر الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند الساعة 21:53.

بحر عمان: مضطرب – متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة12:31و الثاني عند الساعة 00:38 و الجزر الأول عند الساعة 18:09 عند الساعة07:15.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 15 80 30

دبي 23 16 75 25

الشارقة 22 15 75 25

عجمان 23 16 80 35

أم القيوين 21 14 80 35

رأس الخيمة 20 13 85 30

الفجيرة 23 14 80 30

العـين 24 14 80 40

ليوا 22 14 80 30

الرويس 21 15 80 35

السلع 21 14 80 35

دلـمـا 20 13 85 40

طنب الكبرى 21 13 80 45

طنب الصغرى 21 13 80 45

أبو موسى 20 12 80 35

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