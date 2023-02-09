"تاكسي دبي" تعزز أسطول حافلات وخدمات النقل المدرسي لأصحاب الهمم

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تعزيز أسطولها وخدماتها المخصصة لأصحاب الهمم للطلبة والطالبات المستفيدين من خدمات النقل بالحافلات المدرسية. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع أعداد المستفيدين من خدمة حافلات النقل المدرسي على مستوى المدارس الحكومية، وتقديم أعلى مستويات الدعم لتوفير خدمات النقل المدرسي لأصحاب الهمم بما يلبي احتياجاتهم، حيث تعمل على تجهيز الحافلات بحسب طلبات المدارس، وأعداد الطلبة في كل منها.

تأمين احتياجات أصحاب الهمم

وقال منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بالهيئة: "نحرص في مؤسسة تاكسي دبي على دعم جهود الدولة في دمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة، وأهمها النظام التعليمي، وذلك من خلال تذليل التحديات خلال رحلتهم التعليمية، وهي مسؤولية مجتمعية ووطنية في المقام الأول، ونحن ملتزمون بها ونعمل على تحقيقها لخدمة أبنائنا وبناتنا".

وأضاف الفلاسي:" يبلغ إجمالي أسطول الحافلات المجهزة لخدمة النقل المدرسي لأصحاب الهمم 8 حافلات تخدم المدارس الحكومية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للحافلات الجديدة عدد 4 طلاب للحافلة الواحدة بواقع مساحة لكرسيين متحركين ومقعدين للجلوس، ضمن استراتيجية مدروسة لإدماج الطلبة من أصحاب الهمم مع بقية الطلاب، وذلك وفق أعلى معايير الراحة والأمان والسلامة لتسهيل عملية الحصول على التعليم في إمارة دبي".

من جانبه أكد خالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، "أن المؤسسة تحرص على تنويع خدماتها المرتبطة بالنقل المدرسي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لخدمة أبنائنا الطلبة. إذ تعمل على تقديم خدمات متكاملة لطلبة من فئة أصحاب الهمم لدعمهم في مسيرتهم التعليمية بما يتوافق مع أفضل المعايير المطبقة عالمياً وبما يضمن تطورهم الأكاديمي والمعرفي وفتح المزيد من آفاق الإبداع والتقدم لهم في مختلف مراحل حياتهم".

معايير السلامة

تم توفير خدمات النقل المدرسي لأصحاب الهمم في المسارات التي تخدم وتمر بمناطق سكن الطلاب أصحاب الهمم، وذلك لتسهيل نقل الطلاب مع أقرانهم بالحافلات المدرسية المجهزة لاستقبال المقاعد المتحركة، وهو ما يتوافق مع جهود دولة الإمارات من أجل تعزيز دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي، من خلال تجهيز المدارس الحكومية بالمعدات المطلوبة، حيث تحرص مؤسسة تاكسي دبي على تطبيق أعلى معايير الراحة والأمان لسلامة الطلبة من أصحاب الهمم، والطلبة الآخرين الموجودين في الحافلة برفقتهم.

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