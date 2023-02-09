الدورة الأكبر في تاريخ معرضي «آيدكس ونافدكس» تنطلق 20 فبراير في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

المصدر: وام

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تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض "الدفاع الدولي (آيدكس 2023)" والنسخة السابعة من معرض "الدفاع البحري (نافدكس 2023)" ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تعتبر هذه النسخة التي تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاق معرض آيدكس الأضخم في تاريخ المعرض وتستقطب مشاركة عالمية واسعة من جميع قارات العالم.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالميا لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرضين تفاصيل الدورة السادسة عشرة من معرض "الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، والنسخة السابعة من معرض "الدفاع البحري (نافدكس 2023)" ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما خلال مؤتمر صحفي بحضور معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي ومؤتمر "آيدكس" و"نافدكس"، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس: تحظى هذه الدورة من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" بأهمية خاصة واهتمام كبير كونها الأكبر في تاريخ المعرض على جميع المستويات، وتأتي تتويجاً لقصة نجاح استمرت لـ 30 عاماً، هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة والدعم اللا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة، والسمعة والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف : يعد المعرضان منصة عالمية لتواصل صناع القرار والخبراء للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية، من تقنيات ومعدات مبتكرة تساهم في تحقيق وإدامة السلم العالمي، وتشهد الدورة الحالية للمعرضين، إقبالاً قياسياً من قبل كبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الوفود والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعد شهادة دولية على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه الفعاليات ودورها في رسم ملامح ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية على مختلف الصعد.

وأكد معاليه: نواصل العمل مع كافة شركائنا لتنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة دولة الامارات وإمارة أبوظبي كوجهة رائدة لتنظيم كبرى الفعاليات العالمية، متوجها بجزيل الشكر إلى مجموعة أدنيك ولكافة اللجان القائمة على تنظيم المعرض، وجميع المؤسسات الوطنية، على جهودهم وتعاونهم لإنجاح هذه الفعاليات الهامة.

واختتم معاليه قائلا : نتطلع للترحيب بجميع المشاركين والزوار من كافة أنحاء العالم، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد التسامح والتعايش وموطن الأمن والأمان.

من جانبه، قال سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس": حققت دولة الإمارات بفضل قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، مكانة مرموقة في قطاع الصناعات الدفاعية، لتصبح وجهة للقادة وصناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم، ويعد قطاع الصناعات الدفاعية أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل للأعوام الخمسين المقبلة.

وأضاف: يندرج دعم وزارة الدفاع لمعرضي أيدكس ونافدكس ضمن جهود الدولة الرامية لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، فعلى على مدار الـ 30 عاما الماضية شهد معرضا "آيدكس ونافدكس" تطورا ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة في المعرض.

وتابع: نحن اليوم نواصل البناء على النجاحات والإنجازات، حيث نشهد مشاركة قياسية من القادة وصناع القرار والمختصين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد الوفود الرسمية التي ستزور المعرضين على مدى 5 أيام أكثر 350 وفداً من مختلف دول العالم، وبنسبة نمو تبلغ 191% مقارنة بالنسخة السابقة في العام 2021، حيث قامت اللجنة المنظمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك والجهات المختصة بوضع خطة مفصلة ومدروسة لضمان تلبية وتجاوز تطلعات كافة الضيوف والوفود الرسمية.

وأضاف: يصاحب معرضا آيدكس ونافدكس تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي 2023، وذلك بتاريخ 19 فبراير 2023 في مركز أدنوك للأعمال، وينظم المؤتمر من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن)، ويستقطب طيفاً واسعاً من قادة ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة.

وقال : يشارك في المؤتمر الذي يقام تحت شعار" التأقلم والاستكشاف والتحول .. إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي"، ما يزيد ويستقطب ما يزيد عن 1,800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة، ويتخلله 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية.

وتوجه نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمتواصل لإنجاح هذه الفعالية الدولية ولكل الشركاء في المؤسسات الوطنية.

بدوره، قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تعتبر النسخة الحالية لمعرض أيدكس استثنائية بكافة المقاييس، حيث نحتفل بمرور 30 عاماً على انطلاق المعرض منذ دورته الأولى في عام 1993، كما وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ هذا الحدث العالمي، الذي يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1,350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة للدورة الأولى للمعرض في عام 1993.

وأضاف : ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية ما يزيد عن 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وبنسبة نمو قدرها 209% عن دورة 2021، أما على صعيد الدول المشاركة، فقد ارتفع عددها ليصل إلى 65 دولة، وبنسبة نمو قدرها 10% عن دورة العام 2021 و200% مقارنة مع النسخة الأولى للمعرض.

وأوضح الظاهري: أن عدد الأجنحة الوطنية قد ارتفع ليصل إلى 41 جناحا وطنيا وبنسبة نمو قدرها 17 % مقارنة مع الدورة السابقة، في حين حيث زادت المساحة الكلية للمعرض هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالدورة السابقة للمعرض، لتصل إلى 165 ألف متر مربع، وإذا ما قارنا مساحة الدورة الحالية للمعرض بالدورة الأولى في عام 1993، فإن هذه المساحات قد زاد بمقدار 135 ضعف مقارنة بمساحة الدورة الأولى التي لم تتجاوز الـ 1,200 متر مربع.

وقال : ساهم معرض أيدكس منذ انطلاقته الأولى قبل 3 عقود في دعم تطور الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث تشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة ما يزيد عن 180 شركة وطنية عارضة تشكل ما نسبته 16% من إجمالي الشركات العارضة الدولية، في حين يعد الجناح الإماراتي هو الأكبر في المعرض بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 23,700 متر مربع، يليه الجناح التركي ومن ثم الجناح الأمريكي، وهو الأمر الذي يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه معرض أيدكس في دعم الصناعات الوطنية عن طريق إبرام الشراكات مع المؤسسات الدولية والترويج لمنتجاتها في الأسواق الجديدة.

وأضاف : تشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ساهم في نمو عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية لمعرض نافدكس بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة، كما ارتفعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 35% لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

وبين الظاهري أن نسخة هذا العام تنفرد بالعديد من المزايا والمبادرات التي تقام لأول مرة، وتساهم في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث يشارك في المعرض 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: اوزباكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش بالإضافة إلى موناكو.

كما تم إضافة القاعة رقم 13، بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 2,200 متر مربع لاستضافة الشركات العارضة الجديدة، بالإضافة إلى تدشين قاعة إضافية تضم منطقة مخصصة للشركات الناشئة، على مساحة تتجاوز الـ 1,500 متر مربع، والتي تستقطب ما يزيد عن 82 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم، لعرض أبرز تقنياتها ومنتجاتها أم الزوار والخبراء، كما تم إطلاق جلسات أيدكس الحوارية، الذي تستقطب كبار صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "أيدكس ثينك تانك" للمرة الأولى، والذي يضم جلسات مغلقة للخبراء والمتخصصين في القطاع.

وتوجه الظاهري بالشكر لوزارة الدفاع وللجنة المنظمة لفعاليات معرضي أيدكس ونافدكس، ولكافة اللجان الفرعية والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بمن فيهم مجلس التوازن ومجموعة ايدج الشريك الاستراتيجي للحدث على جهودهم لإنجاح المعرض وإخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض نافدكس ستشهد مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الكويت، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

كما ستشهد منطقة المنصة الكبرى في مركز ابوظبي الوطني للمعارض، ومنطقة القناة المائية التابعة لمارينا أدنيك، العديد من العروض الحية لأحدث المعدات والمركبات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، والتي ستساهم وبشكل فاعل في إظهار القدرات العملية لهذه المركبات والقطع البحرية في مختلف التصنيفات والاستخدامات الدفاعية.

وعلى صعيد متصل تستضيف الدورة السادسة عشرة من آيدكس ونافدكس الدورة الأولى من محادثات آيدكس ونافدكس، وهي سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي تستقطب أهم قادة الفكر وواضعي السياسات والباحثين والمفكرين لحضور جلساتها الهامة وتسليط الضوء على أبرز المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة الكفيلة برسم ملامح مستقبل آمن للجميع.

ويشتمل المعرضان لأول مرة في تاريخ آيدكس خاصية اللمحة العامة عن المعرض، والتي تزود الزوار برؤى معمقة حول المزايا الجديدة والمحسنة في المعرض وتعرفهم بأهم المتحدثين الملهمين وآخر المستجدات حول الجهات العارضة. فيما تُقدم جولة مسار الابتكار مجموعة مختارة من المنتجات المبتكرة المعروضة لتسهل على زوار المعرضين التعرف على المنتجات الأفضل من ضمن آلاف الابتكارات.

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