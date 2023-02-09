رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق .. العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق وتنويع آفاقه في جميع المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ بمعالي محمد شياع في بلده الثاني دولة الإمارات.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد شياع السوداني أوجه التعاون والعمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أرحب في جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى الاستقرار والازدهار.

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